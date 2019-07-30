AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Diplomalar ne zaman verilecek?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) 3 ders sınavı 27 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Üç ders sınavı soruları eKampüs sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Soru-cevap duyurusu ardından sonuç heyecanı başladı. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Diplomalar ne zaman verilecek?
27 Temmuz Cumartesi günü yapılan AÖF 3 ders sınavına giren binlerce aday sonuç heyecanı yaşıyor. Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar en geç 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 gün içinde de diplomalar açıköğretimlinin bağlı olduğu AÖF Büronuza gönderilmiş olmaktadır.
AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
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