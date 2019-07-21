AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 3 ders sınavı için sayılı gün kalması nedeniyle gözler sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgesine çevrildi. 2019 AÖF 3 ders sınavına girecek öğrenciler, AÖF'ün resmi internet sayfasından öğrenci girişi yaparak sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabilecekler. Peki, AÖF 3 ders sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz günlerde resmi sayfası üzerinden AÖF 3 ders sınavı için duyuru yayımlamış, önemli tarihleri ve kritik bilgileri paylaşmıştı. AÖF üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren görüntülenebilecek. Üç ders sınavına girme hakkı elde eden açıköğretimliler, http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından sınav giriş belgesini edinebilecek.
AÖF ÜÇ DERS SINAVI TARİHİ VE MERKEZLERİ
Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.
AÖF BÜROLARI
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle