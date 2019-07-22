AÖF 3 ders sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Gözler sınav yerlerinde
Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin (AÖF) lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavının bu yılki tarihi yaklaşıyor. Sayılı gün kalması nedeniyle hazırlıklarına hız veren açıköğretimlilerin bir gözü de AÖF 3 ders sınav giriş belgesinde. Peki, AÖF 3 ders sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) Üç Ders Sınavı’nın sonuncusu için geri sayım devam ediyor. Üç ders sınavı 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak. Adayların, AÖF üç sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, AÖF 3 ders sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecek. Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacak.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
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