AÖF 2019 yeni dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri yeni öğretim döneminin üniversitelerde başlamasıyla merak konusu oldu. Kayıt işlemlerini kaçırmak istemeyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kayıt yenileme işlemleri üniversitenin takvimine göre bu sene ekim ayında yapılacak. Peki, AÖF 2019 yeni dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte, AÖF takvimine göre merak edilen sorunun yanıtı.
2019-2020 yılı güz dönemi öğretim dönemi birçok üniversitede başladı. Yaz okulunu tamamlayan öğrenciler şimdi de kayıt yenileme tarihlerine odaklandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrenciler Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden tamamlayacak. İşte, 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi tarihleri belli oldu.
AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.
Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme işlemi sonrası, 18 Ekim 2019 Cuma tarihinde ise mazeretli kayıt yenileme işlemi yapılabilecek.
Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.
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