AÖF 2019 final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavı oturumları 25-26 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı otomasyon sistemi üzerinden erişime açıldı. Özellikle mezun olma hayali kuran açıköğretimliler, şimdi sonuç tarihini bekliyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF güz dönemi final sınavları sabah ve öğlen olmak üzere dört oturumda gerçekleşti. Hem bir üst sınıfa geçecek olanlar hem de son sınıftaki öğrenciler, AÖF final sonuçları için Anadolu Üniversitesi’nden gelecek açıklamaya kilitlendi.
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasında yer alan 'sıkça sorulan sorular' bölümüne göre AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde otomasyon sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor.
CANLI SORU ÇÖZÜMÜ
27-28-29 Mayıs 2019 tarihlerinde Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavındaki sorular Program Koordinatörleri, Yazarlar ve Editörler tarafından eKampüste webinar etkinliği şeklinde çözülecektir. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı için soru çözüm etkinliğine Bölüm dersinizin sayfasına girdikten sonra Mayıs Ayı Video Konferansı bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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