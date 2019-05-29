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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

AÖF 2019 final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF 2019 final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavı oturumları 25-26 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı otomasyon sistemi üzerinden erişime açıldı. Özellikle mezun olma hayali kuran açıköğretimliler, şimdi sonuç tarihini bekliyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF güz dönemi final sınavları sabah ve öğlen olmak üzere dört oturumda gerçekleşti. Hem bir üst sınıfa geçecek olanlar hem de son sınıftaki öğrenciler, AÖF final sonuçları için Anadolu Üniversitesi’nden gelecek açıklamaya kilitlendi.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasında yer alan 'sıkça sorulan sorular' bölümüne göre AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde otomasyon sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor.

CANLI SORU ÇÖZÜMÜ

27-28-29 Mayıs 2019 tarihlerinde Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavındaki sorular Program Koordinatörleri, Yazarlar ve Editörler tarafından eKampüste webinar etkinliği şeklinde çözülecektir. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı için soru çözüm etkinliğine Bölüm dersinizin sayfasına girdikten sonra Mayıs Ayı Video Konferansı bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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