AÖF (13-14 Nisan) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi ara sınavları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan açıköğretimliler şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. 13-14 Nisan tarihinde, dört oturumda gerçekleşen AÖF sınavlarının sonuçları online sistem üzerinden paylaşılacak. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) bahar dönemi devam ediyor. Ara dönem oturumlarını geride bırakan öğrenciler bir yandan final sınavlarına hazırlanırken; bir yandan da sonuç duyurusunu bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte geçtiğimiz yıllar baz alındığın öngörülen tarih!
AÖF sınav sonuçlarının, sınavdan 10 gün sonra yani 23 Nisan 2019'da açıklanması bekleniyor.
3 DER SINAVI NE ZAMAN?
En fazla üç dersten kalan açıköğretimliler, 20 Temmuz 2019 tarihinde üç ders sınavına girecek.
3 DERS SINAVI NEDİR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.
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