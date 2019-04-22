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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

AÖF (13-14 Nisan) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF (13-14 Nisan) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi ara sınavları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan açıköğretimliler şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. 13-14 Nisan tarihinde, dört oturumda gerçekleşen AÖF sınavlarının sonuçları online sistem üzerinden paylaşılacak. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi’nin (AÖF) bahar dönemi devam ediyor. Ara dönem oturumlarını geride bırakan öğrenciler bir yandan final sınavlarına hazırlanırken; bir yandan da sonuç duyurusunu bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte geçtiğimiz yıllar baz alındığın öngörülen tarih!

AÖF sınav sonuçlarının, sınavdan 10 gün sonra yani 23 Nisan 2019'da açıklanması bekleniyor.

3 DER SINAVI NE ZAMAN?

En fazla üç dersten kalan açıköğretimliler, 20 Temmuz 2019 tarihinde üç ders sınavına girecek.

3 DERS SINAVI NEDİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

 

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