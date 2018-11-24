AOÇ’den Ankara Büyükşehir’e icra
ATATÜRK Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kira alacağı nedeniyle icra takibi başlattığını açıkladı. Konu KİT Komisyonu’nda gündeme geldi.
CHP’li Atila Sertel’in verdiği bilgiye göre, Melih Gökçek zamanında Ankapark adıyla bilinen temaparkı yapmak üzere AOÇ’den kiralanan 217.5 hektarlık alana kira ödenmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kirayı ödemediği için 2015 öncesine ait kira alacaklarına ilişkin borç yapılandırmasına gidildi. Yapılandırma kapsamında AOÇ’nin 33 milyon 780 bin liralık geçmiş dönem kira alacağı 34 taksitte tahsil edilirken, cari yıla ilişkin kiralar yine ödenmedi.
EN RADİKAL GİRİŞİM
Yıldırım, KİT Komisyonu’nda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden olan 2015 yılı ve öncesine ait olan kira alacaklarımıza 24/8/2015 tarihinde kira protokol zeyilnamesi ile 33 milyon 780 bin 128 TL’nin ödenmesi için yapılan borç yapılandırılması kapsamında Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yapılandırılmış olan borcun tamamı tahsil edilmiştir. Borç yapılandırması haricinde 14/3/2018 tarihi itibarıyla kira alacaklarımız toplamı olan 67 milyon 169 bin 724 TL için icra takibi başlatılmış olup 21/11/2018 tarihi itibarıyla alacaklarımız icra takibi dahil 87 milyon 951 bin 805 TL’dir” dedi. Sayıştay temsilcisi ise kurumu finansal açıdan zora sokacak kira alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibini bugüne kadar yapılmış en radikal girişim olarak değerlendirdi.
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