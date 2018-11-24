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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
24.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

AOÇ’den Ankara Büyükşehir’e icra

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AOÇ’den Ankara Büyükşehir’e icra

ATATÜRK Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kira alacağı nedeniyle icra takibi başlattığını açıkladı. Konu KİT Komisyonu’nda gündeme geldi.

CHP’li Atila Sertel’in verdiği bilgiye göre, Melih Gökçek zamanında Ankapark adıyla bilinen temaparkı yapmak üzere AOÇ’den kiralanan 217.5 hektarlık alana kira ödenmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kirayı ödemediği için 2015 öncesine ait kira alacaklarına ilişkin borç yapılandırmasına gidildi. Yapılandırma kapsamında AOÇ’nin 33 milyon 780 bin liralık geçmiş dönem kira alacağı 34 taksitte tahsil edilirken, cari yıla ilişkin kiralar yine ödenmedi.

EN RADİKAL GİRİŞİM

Yıldırım, KİT Komisyonu’nda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden olan 2015 yılı ve öncesine ait olan kira alacaklarımıza 24/8/2015 tarihinde kira protokol zeyilnamesi ile 33 milyon 780 bin 128 TL’nin ödenmesi için yapılan borç yapılandırılması kapsamında Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yapılandırılmış olan borcun tamamı tahsil edilmiştir. Borç yapılandırması haricinde 14/3/2018 tarihi itibarıyla kira alacaklarımız toplamı olan 67 milyon 169 bin 724 TL için icra takibi başlatılmış olup 21/11/2018 tarihi itibarıyla alacaklarımız icra takibi dahil 87 milyon 951 bin 805 TL’dir” dedi. Sayıştay temsilcisi ise kurumu finansal açıdan zora sokacak kira alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibini bugüne kadar yapılmış en radikal girişim olarak değerlendirdi. 

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