AOÇ’DE yüksek yapılaşma iptal
Atatürk Orman Çiftliği’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliği yargıdan döndü. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi spor salonları ve sporcu konaklama tesisleri yapılmasına olanak tanıyan değişiklikleri iptal etti.
ANKARA 7’nci İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) imar planı değişikliğini iptal etti. Mahkeme, plan değişikliğini AOÇ’nin kimliğini bozacak nitelikte bulurken, yapılaşma koşulları açısından imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olmasını gerekçe göstererek iptal kararı verdi.
KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarihi sit alanı içinde kalan AOÇ’ye ait parsellerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğinin iptali için dava açmıştı. 7’nci İdare Mahkemesi, bu davaya ilişkin oybirliğiyle aldığı kararında, imar planı değişikliklerinin hangi durumlarda yapılabileceğini anlattı. Planla AOÇ’nin yapılaşma yoğunluğunun teknik gerekçe ortaya konulmadan 2 kat arttırıldığı, bunun AOÇ’de öngörülen hassas planlama yaklaşımıyla çelişeceği ve AOÇ’nin mevcut kimliğini bozacak nitelikte olduğu belirtildi. Kararda, bu itibarla planın imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı savunuldu.
YÜKSEK YOĞUNLUKLU YAPILAŞMA
AOÇ’nin tarihi çekirdek alanında yer almasına karşın plan değişikliğiyle içinde açık-kapalı spor salonları, sporcu konaklama ve sosyal tesisleri yapılmasına olanak sağlıyordu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, karara ilişkin değerlendirmesinde şu noktalara dikkat çekti:
“Atatürk 11 Haziran 1937’de şartlı bağışla Atatürk Orman Çiftliği’ni halka emanet etti. 1’inci derece doğal ve tarihi sit alanı Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin talanına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu ışığında Atatürk Orman Çiftliği’nde yüksek yoğunluk öngören spor alanı plan değişikliklerini iptal etti. Mahkeme spor alanında getirilen kullanımların hangi oranda yapılaşacağına ilişkin belirsizlikler taşımasına ve yapılaşma yoğunluğuna dikkat çekerek spor adı altında AOÇ’de yüksek yoğunluklu yapılaşmaya izin vermedi.”
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