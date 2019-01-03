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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aysel ALP - ANKARA
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AOÇ’DE yüksek yapılaşma iptal

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
AOÇ’DE yüksek yapılaşma iptal

Atatürk Orman Çiftliği’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliği yargıdan döndü. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi spor salonları ve sporcu konaklama tesisleri yapılmasına olanak tanıyan değişiklikleri iptal etti.

ANKARA 7’nci İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) imar planı değişikliğini iptal etti. Mahkeme, plan değişikliğini AOÇ’nin kimliğini bozacak nitelikte bulurken, yapılaşma koşulları açısından imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olmasını gerekçe göstererek iptal kararı verdi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarihi sit alanı içinde kalan AOÇ’ye ait parsellerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğinin iptali için dava açmıştı. 7’nci İdare Mahkemesi, bu davaya ilişkin oybirliğiyle aldığı kararında, imar planı değişikliklerinin hangi durumlarda yapılabileceğini anlattı. Planla AOÇ’nin yapılaşma yoğunluğunun teknik gerekçe ortaya konulmadan 2 kat arttırıldığı, bunun AOÇ’de öngörülen hassas planlama yaklaşımıyla çelişeceği ve AOÇ’nin mevcut kimliğini bozacak nitelikte olduğu belirtildi. Kararda, bu itibarla planın imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı savunuldu.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU YAPILAŞMA

AOÇ’nin tarihi çekirdek alanında yer almasına karşın plan değişikliğiyle içinde açık-kapalı spor salonları, sporcu konaklama ve sosyal tesisleri yapılmasına olanak sağlıyordu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, karara ilişkin değerlendirmesinde şu noktalara dikkat çekti:
“Atatürk 11 Haziran 1937’de şartlı bağışla Atatürk Orman Çiftliği’ni halka emanet etti. 1’inci derece doğal ve tarihi sit alanı Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin talanına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu ışığında Atatürk Orman Çiftliği’nde yüksek yoğunluk öngören spor alanı plan değişikliklerini iptal etti. Mahkeme spor alanında getirilen kullanımların hangi oranda yapılaşacağına ilişkin belirsizlikler taşımasına ve yapılaşma yoğunluğuna dikkat çekerek spor adı altında AOÇ’de yüksek yoğunluklu yapılaşmaya izin vermedi.”

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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