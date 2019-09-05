‘AOÇ komisyonu kurulsun’
CHP, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) için araştırma komisyonu kurulması için dün Meclis Başkanlığı’na başvurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başvurusunda şunları kaydetti: “Yıllardır AOÇ arazileri imara ve yapılaşmaya açılarak talan ediliyor. Devlet de bunu izliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in mirasına saygısızlık söz konusu. AOÇ için TBMM bünyesinde bir komisyon kurulması ve gerekli önlemlerin alınması şart. Satışı yapılan, özelleştirilen AOÇ arazileri tespit edilmeli ve amacına uygun olarak çiftliğin yönetimi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”
CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise iktidarın gözünü şimdi de milli parklara diktiğini savunarak, “Sırf para gelsin diye bu kez milli parkları satışa çıkarmaya hazırlanıyorlar. Doğaya böylesine bir düşmanlığın dünya medeniyet tarihinde eşi yok” dedi.
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