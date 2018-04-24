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    Anzak torunlarını taşıyan otobüs yandı! Ölümden döndüler

    Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)
    24.04.2018 - 19:15 | Son Güncelleme:

    Çanakkale Kara Savaşları’nın ve Anzak çıkarmasının 103’ncü yıl dönümü anma törenlerine katılacak 45 Anzak torununu taşıyan otobüs seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücünün otobüsü durdurup, alevlerin yayılmadan Anzak kafilesini tahliye etmesiyle olayda ölen yada yaralanan olmadı, araç ise tamamen yanarak kül oldu.

    Uçakla İstanbula gelen ve anlaştıkları tur şirketi ile Nevşehir’in turistik bölgesi Kapadokya’yı, ardından İzmir ve Balıkesir’in Ayvalık ilçesini gezen 45 Anzak torunu, Çanakkale Kara Savaşları’nın ve Anzak çıkarmasının 103’ncü yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere bir otobüsle Çanakkale’ye hareket etti.

    Anzak torunlarını taşıyan otobüs yandı Ölümden döndüler

    Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin Nusratlı rampalarında Ömer Tavukçu idaresindeki 34 JP 3604 plakalı otobüsün motoru alev aldı. Sürücü Tavukçu’nun dumanları görüp durduğu otobüsteki Anzak kafilesi hızlı bir şekilde aşağıya inerek canlarını kurtardı. Turistler söndürme çalışmalarını izlerken Küçükkuyu Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun bir uğraş sonunda yangını söndürdü. Müdahaleye rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otobüsteki Anzaklara ait tüm valizler yangında zarar gördü.

    Anzak torunlarını taşıyan otobüs yandı Ölümden döndüler

    Anzak kafilesinin büyük tehlike atlattığı yangın sonrası Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, Küçükkuyu beldesinin CHP’li Cengiz Balkan olay yerine gelerek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı. Turist kafilesi ile yakından ilgilendi. Anzak torunları kendileri için tahsis edilen başka bir otobüs ile Anzak Koyu’nda sabah karşı düzenlenecek Şafak Ayini için Çanakkale’ye getirildi.

    Etiketler: gündem
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