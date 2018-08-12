Antik ‘kombine’
GÜNÜMÜZDE maçlarda sıklıkla kullanılan kombine bilet uygulamasının izlerine Aydın'daki 2 bin yıllık Afrodisyas antik kenti stadyumunda rastlandı.
262 metre uzunluğu ve 50 metre genişliğindeki Afrodisyas stadı 30 bin kişiyi ağırlayabiliyordu. Günümüzde de kullanıma hazırmış gibi sağlam duran stadyumda sahneyi karşıdan gören bazı oturma bölümlerinde görülen geometrik çizimlerin ise belli aileler için rezervasyon amacıyla kazındığı ortaya çıkarıldı.
TAŞA KAZINMIŞ
Kazı Başkanı Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith, “Stadyumdaki gösteriler sadece spor değil kültürel aktivite olarak ele alınmalı. Anlıyoruz ki stadyumdaki gösteriler çok beğeniliyordu. O yüzden bunları izlemeye gelen insanlar rezervasyon yapmak istiyorlardı. Oturma bölümüne çizdikleri çizgilerle rezervasyon yapıyorlardı. Stadyumda çevre köylerden gelen halkların isimlerini de görebiliyoruz. Örneğin bahçıvanların olduğu bir yerin de rezervasyon yazıtları var, bu çok ilginç. Bugünkü modern futbol statlarında gördüğümüz kombine bilet uygulaması gibi antik çağlardaki koltukları kişiler kendilerine rezerve edebiliyordu. Yer rezervasyonları taşın üzerine çizilmişti. Zannediyorum onlar daha uzun süreli yer ayırtıyorlardı."
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