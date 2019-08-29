Antik kentte define arayan 3 kişiye gözaltı
İzmir'in Menderes ilçesinde birinci derece sit alanı olan Nation Antik Kenti'nde patlatıcı maddeler kullanarak kaçak kazı yapıp define arayan 3 kişi yakalandı.
Menderes Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki birinci derece sit alanı olan Nation Antik Kenti'nde kuyuya inip çıkan 2 kişiyi fark etti. Bu sırada ekipleri gören 2 kişinin yanı sıra onlara gözcülük yapan kişi kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan 3 kişinin üzerleri arandı. Gözaltına alınan şüphelilerden kazı yapmaya yarayan çok sayıda malzemenin yanı sıra patlayıcı maddeler ele geçirildi. Jandarmada 3 kişinin sorgulandığı belirtildi.
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