Antibiyotiğe 6 kurban
İzmir’de soğuk algınlığına antibiyotik tedavisinin ardından ölen 29 yaşındaki Murat Aras toprağa verildi. Yalnızca Dokuz Eylül’de antibiyotikten 6 ölüm var.
Yeğeni Murat Aras’ı (29) toprağa veren Narlıdere Belediye Başkanı CHP’li Abdul Batur, yaşadığı o zor süreci anlattı: Murat aldığı bu antibiyotik ile ilgili problemler yaşadı. Pazartesi günü soğuk algınlığı nedeni ile doktor reçetesi ile bu ilacı kullanmaya başladı. 12 saatte bir 3 tane kullandı ve daha sonra Seteve Johnson sendromu ortaya çıktı. Biz de hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne (DEÜ) kaldırdık. Bunun çok önemli bir alerjik hastalık olduğu bilgisi verildi. Yıllardır bu ilacı hepimiz kullanıyoruz. Yeğenim de kullandı ama bu kez iyileştirmedi, yok etti.
DEÜ’de kendilerine verilen bilgiye göre bu tür vakaların sayısının Murat Aras ile 6’ya ulaştığını kaydeden Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: Canımızı yitirdik başkaları da canını yitirmesin diye mücadele edeceğiz. Ailesi bu konuda karar verecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bu hastalığın tedavisi ile ilgili bir ilaç kullanma noktasında tedavi yok. Sadece destek veriliyor. Ateşi düşürülmeye çalışıyor. Bu hepimizin başına gelebilir.
‘Herkes tedbir almalı’
DEÜ ve Ege Üniversitesi’ndeki doktorların bu süreçte elinden geleni yaptığını belirten Başkan Batur, “DEÜ’ye şimdiye kadar bu tür vaka ile giden hasta sayısının 6 olduğunu bildirdiler. Demek ki sık rastlanan bir olay değil. Ama sık rastlanmıyor diye bununla ilgili tedbir almamak yanlış olur. Bence herkes tedbir almalı” dedi.
İzmir’de soğuk algınlığı nedeniyle verilen antibiyotik tedavisinin ardından hayatını kaybettiği iddia edilen 29 yaşındaki Murat Aras toprağa verildi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un yeğeni olan ve aynı zamanda makam şoförlüğünü yapan Aras için Narlıdere Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, yeğeninin antibiyotik kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiğini, ölüm nedeninin belli olduğunu, bu nedenle otopsi istemediklerini belirtti.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri de cumartesi günü hastanelerine gelen Aras’ın önceki gün antibiyotik kullanımına bağlı deri kaybı ve şok tablosuyla hayatını kaybettiğini belirtti. Bir ay önce hayatını Zeynep Acar ile birleştirdiği öğrenilen Aras, geçen hafta soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, uygulanan antibiyotik tedavisinin ardından dudaklarının şişmeye başlamasıyla özel hastanede tedavi altına alınmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, ardından ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi gören Aras öncekgi gün hayatını kaybetmişti. (VATAN)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle