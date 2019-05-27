Antalya'ya tatile gelmişti, 3 gündür kayıptı! Meğer ülkesine dönmüş
Antalya'ya tatile gelen Hollanda vatandaşı Kristel Navarro'dan (21) üç gündür haber alınamıyordu. Genç kadının Hollanda'daki ailesi, sosyal medya üzerinden kızlarını arıyordu. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Navarro'nun ülkesine döndüğü belirtildi.
Kundu turizm bölgesindeki bir otele 20 Mayıs'ta bir arkadaşıyla birlikte tatile gelen Kristel Navarro, 24 Mayıs'ta otelden ayrıldı. Arkadaşına Antalya'da kalacağını söyleyen Navarro'nun ailesi, 3 gündür kızlarına ulaşamayınca sosyal medya üzerinden Antalya Yardımlaşma Platformu temsilcisi Halit Mert'e ulaştı. Ailenin isteği üzerine Antalya Yardımlaşma Platformu'nda yayımlanan kayıp ilanında Kristel Navarro'yu görenlerin verilen telefon numarasından aileye ulaşması istendi.
ÜLKESİNE GİTMİŞ
Kristel Navarro'nun 22 Mayıs'ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde konakladığı otelden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Navarro'nun saat 10.45'te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali'nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğü kaydedildi.
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