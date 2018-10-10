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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılmaz KILIÇKAYA (DHA)
10.10.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Antalya'nın ünlü sahilinde şaşkına çeviren görüntü

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Antalya'nın ünlü sahilinde şaşkına çeviren görüntü

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yaklaşık 6 metre derinlikte orkinos ve Kızıldeniz'e ait tür olan aslan balığı görüntülendi.

Konyaaltı sahilinde dün saat 14.00 sıralarında dalış yapan Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ ve ekibi tarafından orkinos görüntülendi. Bölgede eğitim dalışı yapan dalgıçların yaklaşık 6 metre derinlikte balıkla karşılaştığını anlatan Tuğ, dalış ekibinin köpekbalığı zannederek sudan çıktığını ve kendisine bilgi verildiğini kaydetti.

Güvenlik önlemlerini alarak ekibiyle daldığını belirten Tuğ, "6 metrede balıkla karşılaştık. Yaklaşık 1.70 metre boyundaydı ve tek dolaşıyordu. Bir süre takip ettik" dedi.

Orkinosların genelde sürü halinde dolaştığını, 50- 60 metrelerde yaşadığını kaydeden Mehmet Cumhur Tuğ, "Muhtemelen fırtına nedeniyle sürüden ayrılmış. Kıyıya yakın ve bu derinlikte nadir görülür. İnsanlar için bir tehlike oluşturmuyor" diye konuştu.

Antalyanın ünlü sahilinde şaşkına çeviren görüntü

ASLAN BALIĞI GÖRÜNTÜLEDİ

Mehmet Cumhur Tuğ, dalış sırasında kayalıklara yakın bölgede aynı derinlikte Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusa özgü bir tür olan aslan balığı görüntülediklerini de söyledi. Küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz yoluyla bu türün Akdeniz'e geçiş yaptığını ve Antalya kıyılarında da görüldüğünü vurgulayan Tuğ, "Kesinlikle dokunulmaması gereken bir tür. İnsanlar için tehlike teşkil eder. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşar. Özellikle kayalık bölgelerde yuvalanır. Denize girerken buna dikkat etmek gerekir. Çok yavaş hareket eder. Dokunulmadığı sürece zarar vermez" dedi.

 

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