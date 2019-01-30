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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yücel BULUT-Adem ÇETİN/ANTALYA (DHA)
30.01.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Antalya'nın doğusunda fırtına ve kar

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Antalya'nın doğusunda fırtına ve kar

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçarak, okul bahçesindeki kameriyenin üzerine düştü. Akseki ilçesindeki yoğun karda ise Antalya- Konya yolu trafiğe kapandı.

Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağış ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçtu. Binadan kopan çatı parçaları, Zeliha Tuncer İmam Hatip Lisesi'nin bahçesindeki kameriyelerin üzerine düşerek, kullanılmaz hale getirdi.

Fırtınanın çatıyı yerinden söküp, okul bahçesine uçurduğu anda inşaatta çalıştığını anlatan Ramazan Karsu, "Öğlen çay molasında fırtınaya yakalandık. Yağış bir anda şiddetini artırdı. Fırtınayla birlikte bina bir anda sallandı. Çatı uçtu ve okulun bahçesine düştü" dedi.

AKSEKİ'DE KAR YAĞIŞI

Akseki ilçesinde ise öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya yolu, ulaşıma kapandı. Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, yoğun kar yağışı yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalyanın doğusunda fırtına ve kar

Antalyanın doğusunda fırtına ve kar

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