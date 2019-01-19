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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.01.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Antalyalıların kâbusu yakalandı! İlaçlı bisküvi ve çay...

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Antalya'da içine uyku ilacı karıştırdığı çay ve bisküvi ile üç vatandaşın yaklaşık 2 bin 500 lira parasını ve 2 yüzüğünü yağmalayan şüpheli halk otobüsünde yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu, 7 ayrı dosyadan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde ise uyutucu ilaç olduğu değerlendirilen kuruyemiş, bisküvi, uyutucu hap ve toplam 3 bin 310 TL para bulundu.

 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine çeşitli tarihlerde başvuran 4 kişi, parkta otururken yanlarına gelen kişinin verdiği çay, bisküvi ve suyu içtikten sonra uyudukları ve paralarının çalındığı ihbarında bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cevher O. isimli şahsın tanımadığı bir kişi tarafından kafede ikram edilen sigara ile uyutularak yağmalanmaya teşebbüs edilmesi, Mehmet D. isimli vatandaşın meltem parkında ikram edilen çay ile uyutularak üzerindeki 2 bin 350 TL'nin ve yüzüğünün alınması , Ekrem Y. isimli şahsın Konyaaltı caddesi üzerinde bir parkta yine kimliği belirsiz bir kişi tarafından bisküvi yedirilerek uyutularak 215 lirasının alınması ve son olarak Bekir Ö. isimli vatandaşın Sakarya Bulvarı Sakarya parkı içerisinde yine bisküvi yedirilerek uyutularak altın yüzüğünün alınması olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede olayları gerçekleştiren şüphelinin Seyfi S. (57) olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi bindiği halk otobüsünde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Seyfi S.'nin yapılan genel bilgi taramasında 'GBT) cezaevi firarisi olduğu, 7 ayrı dosyadan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmasının olduğu tespit edidi. Seyfi S.'nin yapılan üst aramasında ise içerisinde uyutucu ilaç olduğu değerlendirilen kuruyemiş, bisküvi, uyutucu hap ve toplam 3 bin310 TL para ya el konuldu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Seyfi S., adliyeye sevk edildi.

 

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