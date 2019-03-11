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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.03.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Antalyalılara 'göçmen denizanası' uyarısı

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Antalyalılara 'göçmen denizanası' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarında son günlerde göçmen denizanalarının görüldüğünü belirterek denize girenleri temastan kaçınmaları konusunda uyardı. Deval, "Riskli durumlarda hastaneye gitmekte fayda var" dedi.

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deval, İskenderun Körfezi'nde üreme alanına sahip göçmen denizanalarının doğu- batı yönündeki yüzey akıntılarıyla seyrek de olsa zaman zaman Antalya Körfezi'ne taşınabildiğini belirtti. Prof. Dr. Deval, "Geçici olan bu süreçte yüzücülerin, dalgıçların, amatör veya profesyonel balıkçıların, cankurtaranların dikkatli olmaları ve denizanasıyla temastan kaçınmaları gerekir. Denizanaları kıyılara vurmuş, ölü dahi olsa temas edilmemeli" dedi.

Denizanasıyla temas durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi de veren Deval, "Denizanaları zehirli nematokiste (minik kapsülcükler) sahiptirler. Denizanası ile temas durumunda bu canlıların dokunaçları deriye yapışıp kalır. Bu dokunaçlarda bulunan henüz açılmamış nematokistlerin açılması zehirlenmenin şiddetini artırır. Bu yüzden henüz açılmamış nematokistler mümkün olduğu kadar çabuk deriden uzaklaştırılmalı veya açılmaları engellenmelidir" diye konuştu.

'DENİZ SUYU KULLANIN'

Nematokistleri patlatmadan deriden uzaklaştırmanın en güvenli yolununun, deniz suyu kullanmak olduğunu belirten Prof. Dr. Deval, "Deniz suyu ile uzaklaştırılamayan dokunaçlar amonyak kullanılarak veya küt kenarlı bir cisimle (kredi kartı veya bıçağın sırt kısmı) sıyrılarak veya cımbızla nazikçe tutularak uzaklaştırılabilir. Sert temas (ovma, kaşıma gibi) veya tatlı su ile yıkama nematokistlerin yoğun şekilde açılmasına neden olduğu için bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Deval, denizanasıyla karşılaşan yüzücülerin panik yapmaması ve korkmaması gerektiğini de söyledi. Dikkat edilmesi gereken hususun, denizanalarıyla temastan kaçınmak olduğunu kaydeden Deval, "Elimizle temasta bulunmuşsak elimizi gözümüze sürmemeliyiz. Aksi halde gözümüzü tahriş eder. Riskli durumlarda hastaneye gitmekte fayda var" diye konuştu.

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