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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.12.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Antalya'daki Salvador Dali sergisi ilgi çekiyor

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Antalya'daki Salvador Dali sergisi ilgi çekiyor

Antalya, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Salvador Dali'nin “Zodyak/Pantagruel” resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. 

Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçeküstü eserlerindeki çarpıcı imgelerle hafızalarda derin izler bırakan Salvador Dali’nin “Zodyak/Pantagruel” sergisini Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galeri’nin destek olduğu sergi, Salvador Dali’nin burçlar üzerine 1967’de yaptığı resimler ve fantastik edebiyatın başlangıcı sayılan Fransız hümanist, filozof, yazar François Rabelais’in 16’ncı yüzyılda yazmış olduğu “Dev Gargantua ve Oğlu Pantagruel’in Olağanüstü Hayatları” kitabını konu edinen “Pantagruel” resimlerinden oluşuyor. Sergi 6 Ocak’a kadar açık kalacak ve ücretsiz gezilebilecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi sergi salonu hınca hınç dolarken sergi küratörü İbrahim Karaoğlu, Belediye Başkanı Ümit Uysal’a Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni kente kazandırdığı için teşekkürlerini dile getirdi. Karaoğulu, “Çünkü Sayın Uysal, belediye başkanı olduğun ilk günden bu yana sanat ve estetik kaygısı olan bir insan olarak varoluşunu sürdürdü. Sizi böyle bir sergi ile buluşturan da kendisidir” dedi.

Başkan Uysal, ise bir sanat şehri kurulacak olsa bunun için en doğru yerin Antalya olacağını söyledi. “Muhteşem bir şehir, şükrediyoruz bu şehirde yaşadığımız için. Gurur duyuyoruz” diyen Başkan Uysal, “Dünyanın bütün sanatçılarını bu şehre davet etmemiz lazım. Bu şehrin bütün vadilerinde ressamların, müzisyenlerin, edebiyatçıların yaşaması lazım. Dünyanın bütün sanatçılarının Antalya’yı keşfetmeye hakkı var. Dünya kültürüne katkı sağlayan, kafa yoran herkesin Antalya’da misafir edilmesi lazım. Böyle bir Antalya hayalimiz var. Ama Antalya’ya gerektiği hakkı veremiyoruz. Şu dakikaya kadar veremedik. Turizmde Antalya dünyanın en fazla turist çeken 6’ncı destinasyonuysa sanatta ve kültürde de en fazla sanatçı çeken destinasyonlardan biri olmak zorundadır.”
Konuşmaların ardından Salvador Dali’nin “Zodyak/Pantagruel” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

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