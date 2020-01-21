Antalya'daki korkutan yangın kontrol altında!

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 100 kişilik itfaiye personeli, 15 itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 7 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, bölgede incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle bölgedeki baraka, ahır ve naylon serada hasar oluştu. Ahırdaki büyükbaşlar dışarı çıkarılarak, yanmaktan kurtarıldı. Yangında 1500 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın, tamamen kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.