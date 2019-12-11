Antalya'daki hava durumuyla ilgili son dakika bilgilerini Bünyamin Sürmeli paylaştı

CNN Türk canlı yayınına katılan Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, beklenen Antalya yağışıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Dün Meteoroloji ile de görüştüm. Çok sıkı, riskli bir yağış var. 'Kırmızı alarm' durumu şu. Şu anda Antalya'nın görmediği bir hava olayı beklenmiyor. Beklenen bir aşırı sistem.

Meteoroloji uyarı sisteminde bir renk kodlaması yaptı. İlk defa kırmızıya denk gelecek şekilde; ilk kuvvetli sistem anlamında bu söylendi. Bu tedbir alınmayacak anlamına gelmiyor.

1,5 gün içerisinde beklenen yağış 150-200 kilogram aralığında. Antalya, Isparta, Burdur; akşam saatlerinde Muğla'nın ilçelerinde. Finike - Kaş aralığında su hortumu riski yüzde 30'larda çıkıyor. Bu düşük bir olasılık değil."





MARMARA'DA YAĞMUR VE SAĞANAK UYARISI



Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu hava öngörülen bölge genelinde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak tahmin edilirken yer yer pus ve sis bekleniyor.



Rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.