Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Antalya'daki dışarıdan oy çuvalı girdi iddiası için açıklama

    Antalya'daki dışarıdan oy çuvalı girdi iddiası için açıklama

    AA
    24.06.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konyaaltı ilçesinde bir okulun arka kapısından içeridekilere oy çuvalları verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir yerel gazetenin sosyal medya hesabından "Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde Fettah Tamince Meslek Yüksekokulunun arka kapısındaki portakal bahçesinden çuvallar verildiği"nin iddia edildiği belirtildi.

    Bu paylaşım üzerine okula giden ekiplerin konuyla ilgili okul çevresinde yaptıkları araştırmada herhangi bir kişiye rastlanmadığı kaydedildi.

    Okulun arka kısmında güvenlik tedbirlerinin alındığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Okulun arka kısmında polis memurlarının bulunduğu ve belirtilen şekilde herhangi bir olay olmadığı tespit edildi. Ayrıca okulun arka kapısının sürekli olarak kapalı ve kilitli olduğu, girişlerin ön taraftan yapıldığı okul sorumlusundan öğrenilmiştir. Okul çevresinin güvenlik kamerasıyla izlendiği, kayıt altına alındığı fakat kamera sorumlusunun hazır olmamasından dolayı görüntüler izlenemediği için kayıtlara bakılamamıştır."

    Açıklamada, konuyla ilgili gerekli incelemenin devam ettiği de bildirildi.

    Etiketler: oy sandığı , oy hırsızlığı , savcılık , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri