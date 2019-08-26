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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/DHA
26.08.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Antalya'daki barınakta dehşete düşüren görüntüler

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Antalya'daki barınakta dehşete düşüren görüntüler

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında kedi ve köpeklerin ölüme terk edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamanın ardından barınaktaki morgta üst üste yığılmış hayvan ölülerinin yer aldığı yeni görüntü ortaya çıktı.

Hayvanseverler tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ndeki sahipsiz kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığı, bazılarının da ölüme terk edildiği yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de görüntüleri ihbar olarak değerlendirip, harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu ve bazı hayvanseverler, barınakta inceleme yaptı. Ardından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

HAYVANLAR MORGA ATILARAK SAKLANDI İDDİASI

Bu açıklamanın ardından barınaktaki hayvan morgunda çekildiği öne sürülen görüntü tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İddiaya göre inceleme yapılacağından haberdar edilen barınak yetkilileri, ölen ya da ölmek üzere olan hayvanları, morga kilitledi. İncelemeden 2 gün sonra da sıcak havayla birlikte çürümeye başlayan hayvan ölüleri kokmaya başladı. Morgdan dışarı kan ve koku yayıldı. Morgun temiz olduğunu göstermek için hayvanseverlerin ziyaretine açıldığı 25 Ağustos Pazar gününden önce de hayvan ölüleri, belediye personelleriyle çıkartılarak, barınağın arkasındaki çukura gömüldü.

Yeni yayınlanan görüntüde barınağın kapısını açan bir kişi, ağır kokudan ve hayvanların kurtlanmış olduğundan söz ediyor. Onlarca kedi ve köpek ölüsünün üst üste görüldüğü görüntüler ile ilgili konuşan Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, inceleme öncesi yapılan temizliğin bir aldatmaca olduğunu, bunun da yeni görüntüler ile ortaya çıktığını söyledi.

Bazı hayvanseverler tarafından kendilerine kötü ithamlarda bulunulduğunu da ifade eden Yanık, “Bizim komplo kurduğumuzu söyleyenler olmuştu. Bu video her şeyin ne kadar yapmacık ve gerçek dışı olduğunun kanıtıdır. Belediye üstün körü bir denetim yapmış ya da denetim ekibinin gözünden burası saklanmıştır. Belediye başkanının sorumlu kişileri görevden almak için daha kaç hayvan ölmesi gerekiyor? Hemen sorumluların görevden almasını istiyoruz yoksa tüm Antalya hayvan dostları ile eylemlere başlayacağız" dedi.

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