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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.03.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Antalya'da zincirleme kaza

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Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak üzere Antalya'ya gelen özel bir üniversitenin Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çoğu üniversite öğrencisi 6 kişi yaralandı.

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  • Antalyaya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı
  • Antalyaya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı
  • Antalyaya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı
  • Antalyaya gelen Erkek Masa Tenisi Takımı kaza yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sırasında Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden kent merkezine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 07 UR 344 plakalı kamyon şoförü, yaya geçidine inen bir yayayı görünce yavaşladı. Bu sırada arkadan seyir halinde bulunan ve içinde Koç Üniversitesi erkek masa tenisi takımını taşıyan K.G. yönetimindeki 07 BDA 60 plakalı minibüs kamyona arkadan çarptı. Minibüse de A.D. idaresindeki 34 FD 8621 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada minibüs ve otomobilin ön tarafı hurdaya döndü.

Otomobil ve minibüste yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Gazi Bulvarı’nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda kalan minibüsü, polis ve vatandaşlar iterek kenara çekti. İstanbul Koç Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı'nın, Kemer’de düzenlenen Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul’dan Antalya’ya geldikleri öğrenildi. Sporcuların valizlerini kazaya karıştan minibüsten polis ekibi aldı. 

"YAYAYA YOL VERDİ"

Kazayı gören güvenlik Yasemin Altıntaş, "İşe gidiyordum, yaya yoluna geldim. Benden önce birisi koşarak karşıya geçti. Ben yaya yoluna inince ileriden beni gören kamyon yavaşlamaya başladı. Yaya yolunda durdu, arkadan gelen araç kamyona arkadan çarptı" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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