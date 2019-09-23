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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.09.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Antalya'da yaşlı kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı

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Antalya'da yaşlı kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, 6 gün önce, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evin arka tarafındaki kümese götürüp, kafasına çekiçle vurduktan sonra gasbeden ve olay yerinden kaçan Ali Aslan (51), polis ekiplerince yakalandı. Aslan'ın, küçük yaştaki çocuğa tecavüz edip öldürmek suçundan 23 yıl hapis yattığı ve olaydan önce Kepez ilçesinde bir kadını daha sert cisimle kafasına vurup, gasbettiği ortaya çıktı.

Olay, 17 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Zeynep Çıldır evinin önünde oturduğu sırada yanına, adres sorma bahanesiyle kimliği belirsiz bir kişi geldi. Çıldır'ı arka tarafa götürüp, kümese sokan kişi, burada bulduğu çekicin demir kısmını yaşlı kadının başına vurup, altın bileziğini ve parmağındaki altın yüzüğü alıp, kaçtı.

Mahalle sakinlerince kanlar içinde bulunan Çıldır, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 kırık olan ve sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Çıldır'ın tedavisi sürüyor.

ISPARTA'DA YAKALANDI, İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, görüntülerden saldırganın Ali Aslan olduğunu belirledi. Cep telefonu sinyalini takip eden polis, Ali Aslan'ın Antalya'ya kaçtığını tespit etti. Yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iz süren polis ekipleri operasyon düzenlemeye hazırlandığı sırada, Aslan Isparta'ya gitti. Takibi sürdüren ekipler, Ali Aslan'ı dün Isparta'da kontrol noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

Antalya'ya getirilen Ali Aslan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfade vermeyi reddeden Ali Aslan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BİR KADINI DAHA GASBETMİŞ

Polis ekipleri, Ali Aslan'ın, 12 Eylül'de ise Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde Arefe Demirkaya'yı (60) gasbettiğini belirledi. Saldırganın, büfe işletmecisi Arefe Demirkaya'ya iş yerini devralmak istediğini söylediği, bir süre konuştuğu kadının başına sert bir cisimle vurup bayılttığı, parmağındaki yüzüğü ve kasadaki bir miktar parayı gasbettiği tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Evli ve bir çocuk babası Ali Aslan'ın, küçük çocuğa tecavüz edip öldürdüğü ve 23 yıl hapis yattıktan sonra bir süre önce tahliye olduğu da belirlendi.

Saldırganın Zeynep Çıldır'ı evinin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarına kaydedilmişti. Görüntüde, evinin önünde oturan Zeynep Çıldır'ın yanına gelen şüpheli, önce yanına oturup bir süre sohbet ediyor, ardından evin arka tarafına doğru yürüyor. Yürümekte güçlük çeken kadın bir süre bekleyip, yürümeye devam ediyor. Bir başka görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Antalyada yaşlı kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı


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