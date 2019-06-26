Antalya'da yaşlı adamı döverek öldürdü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da yaşlı adamı döverek öldürdü!
GeriGündem Antalya'da yaşlı adamı döverek öldürdü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
26.06.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Antalya'da yaşlı adamı döverek öldürdü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir okulun güvenlik görevlisinin darp ettiği 72 yaşındaki site bekçisi hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Göynük Mahallesi 3073 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer Belediyesi Çalışanı Nihat G. (49), okul çevresinde köpeğini gezdirirken bir lisede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Ş. (36) tarafından durduruldu. İddiaya göre alkollü olan Özgür Ş., tartıştığı Nihat G.'ye saldırarak başından yaraladı.

YARDIMA GELEN YAŞLI BEKÇİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Bu sırada yakındaki bir evin balkonunda bulunan bir kadın bağırınca o tarafa yönelen Özgür Ş.'ye sitenin gece bekçisi 72 yaşındaki Ali Osman Kayan engel olmak istedi. İddiaya göre Kayan’ı yumruklayarak yere düşüren Özgür Ş., yaşlı adamı yerde acımasızca tekmeledi. Saldırı sırasında kendisini kaybettiği belirtilen ve sulama kanalının tahliye kısmına kafa üstü yığılan Ali Osman Kayan, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Nabız ve solunum alınamayan Kayan’a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan vatandaşlar, bu arada 112 Acil Servis sağlık ekibini aradı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Sağlık Ekibi, Ali Osman Kayan’ın kalbini yeniden çalıştırdı. Akciğerlerine su ve çamur girdiği görülen Kayan, Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada Kayan’ın yakınları hastaneye geldi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Antalya’daki özel bir hastaneye nakledilen Ali Osman Kayan’ın kalbi burada da birkaç kez durdu ve çalıştırıldı ancak talihsiz adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak saldırgan güvenlik görevlisi Özgür Ş., jandarma tarafından gözaltına alınırken, yaralı Nihat Gökkılıç tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Osman Kayan, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morgu’na kaldırıldı. Şüpheli Özgür Ş.'nin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Antalyada yaşlı adamı döverek öldürdü


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Arabada kablo ile boğmaya çalışmış…
Kaymakamın 3 oğlu kavgada yaralanmıştı... Acı haber geldi
Bu araca 40 kişi sığdırdılar! Katliam gibi kaza 10 kişi öldü
Meteoroloji’den uyarı geldi! İstanbul'u da etkileyecek…