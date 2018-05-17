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    Antalya'da yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu

    ANTALYA (AA)
    17.05.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Antalya’da nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu yaralı olarak bulundu. Yetkililere teslim edilen kuşun tedavisi sonrası doğaya salınması planlanıyor.

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaralı halde nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu.

    Oba Göl Mahallesi'nde kuşu gören İbrahim Halil Temel, durumu Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Hint gölet balıkçıl kuşu tedaviye alındı.     

    İbrahim Halil Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı kuşun uçamadığını söyledi.     

    Hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrenince yetkililere haber verdiğini aktaran Temel, kuşun tedavisinin ardından tekrar uçacağına inandığını kaydetti.     

    Kuşun tedavisi sonrası tekrar doğaya salınması planlanıyor.

    Antalyada yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu

    Etiketler: hint balıkçıl kuşu , gündem
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