Antalya'da villalar, kamp sahaları sular altında kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da villalar, kamp sahaları sular altında kaldı
GeriGündem Antalya'da villalar, kamp sahaları sular altında kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
03.01.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Antalya'da villalar, kamp sahaları sular altında kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da 2 gün boyunca aralıksız süren yağmur sonrası taşan dere villalarda su baskınına neden oldu. Kamp sahaları da sular altında kalan bölgede tahliye işlemleri devam ediyor.

15
  • Antalyada villalar sular altında kaldı
  • Antalyada villalar sular altında kaldı
  • Antalyada villalar sular altında kaldı
  • Antalyada villalar sular altında kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Acısu Deresi taştı. Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dereden taşan sular çevredeki 85’e yakın villalarda su baskınına neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimlerinin çalışmaları sonucu evdeki sular tahliye edildi. Baskınlarda evlerin bahçeleri adeta göle dönerken, evin içerisine giren sular da vatandaşların mobilya ve elektronik eşyalarına zarar verdi.

"Aşağıya inemedim"

Evinde su baskınına yakalanan engelli Soner Sungur, "Evin içerisi komple suyla doldu. Belediye tahliye etti ama sonra daha sonra tekrar doldu. Dereden su taştığından dolayı, giderlerden su geldi ve giderleri kendimiz tıkadık. Birinci kattan aşağıya inemedim, engelliyim. Eşyalarım zarar gördü" dedi.

Evi su basan bir başka vatandaş Fatma Kıyak da, bölgede alt yapı eksikliği olduğunu ileri sürerek, her yıl yağışlarda bu duruma düştüklerini ifade etti.

Kamp sahaları da su altında kaldı

Öte yandan aşırı yağışlar, bölgedeki birçok kamp sahasını da su altında bıraktı. Devre arası kampı için bölgeyi tercih eden takımların kullanacağı bazı sahaların sular altında kaldığı gözlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ceren için gözyaşları sel oldu!

Hızlı tren kazasıyla ilgili flaş gelişme... Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: 'Yapma ya!'

Ankara'da hareketli dakikalar... ABD'li heyet adliyede

Bahçeli’den 2019’a özel yüzük