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Antalya'da vahşet! Canlı canlı derisini yüzdüler

İHA
06.06.2018 - 06:48 | Son Güncelleme:

Antalya’da bir kedi arka ayaklarından sırt bölümüne kadar derisi yüzülmüş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde kanal boyunda bir kedinin kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı birimine bildirdi. Arka ayaklarından sırt bölümüne kadar derisi yüzülen kedi, hayvan bakım evine götürülürken yolda ekiplerin tüm müdahalesine rağmen öldü. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin vahşice öldürülmesi üzerine durumu Antalya Valiliğine bir dilekçeyle bildirdi.
Yanık, kedide derin bıçak yaraları olduğunu ve vahşice derisinin yüzüldüğünü dile getirerek, "Kedinin bilerek derisi yüzülmüş. Bunu yapan insan olamaz. Hiçbir canlı bu kadar vahşice öldürülmeyi hak etmiyor. Bugün kediyi yaralayan kişi, yarın bize, çocuklarımıza zarar verebilir. Bu kişinin bulunması için polise başvurduk. Caninin yakalanıp, ağır bir ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Etiketler: derisini yüzdüler , Sosyal Medya , HABER , haberler
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