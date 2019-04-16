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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Suat SÖĞÜT- Ramazan SARIKAYALI/FİNİKE (Antalya) (DHA)
16.04.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Antalya'da uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 21 gözaltı

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Antalya'da uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 21 gözaltı

Antalya'nın Finike ilçesinde 260 jandarmanın katılımıyla şafak vakti uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknik ve fiziki takiple önceden belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Jandarma Karakolu'nda toplanan ekiplerle saat 05.00 sıralarında konvoy halinde Finike ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'ne gidildi. 2 komando timiyle 3 narkotik dedektör köpeğinin de eşlik ettiği operasyonda, 260 jandarma personeli, daha önce belirlenmiş evlere girerek arama yaptı.

Evler ve çevresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 kişi de 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Antalyada uyuşturucu çetesine şafak operasyonu: 21 gözaltı

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