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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
29.07.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

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Antalya'da turist otobüsü ile iki otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında, Kapadokya'ya giden Çinli turistleri taşıyan tur otobüsüyle 2 otomobilin karıştığı kazada, Kemal Karataş (31) ile Ömer Karataş (2) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 30 kişi yaralandı.

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  • Kapadokyaya giden turist otobüsü kaza yaptı
  • Kapadokyaya giden turist otobüsü kaza yaptı
  • Kapadokyaya giden turist otobüsü kaza yaptı
  • Kapadokyaya giden turist otobüsü kaza yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, sabah saatlerinde Akseki- Antalya karayolunun Geriş Mahallesi yol sapağında meydana geldi. Kapadokya'ya giden Çinli turistleri taşıyan Uğur Aydın'ın kullandığı 34 FG 091 plakalı tur otobüsüyle, karşı yönden gelen Kemal Karataş yönetimindeki 01 EUS 97 plakalı otomobil çarpıştı. Tur otobüsünün devrildiği kazada, otomobil hurdaya döndü. Tamer Kaya da yönetimindeki 07 YJY 07 plakalı otomobille kaza yapan araçlara çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Akseki'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Hurdaya dönen 01 EUS 97 plakalı otomobildeki Kemal Karataş ile Ömer Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çinli 31 turistle şoför ve görevli olmak üzere 33 kişinin bulunduğu tur otobüsünde ise 1'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralı turistlerden durumu ağır olan 1'i için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterden yardım istendi. Kaza yerine gelen ambulans helikoptere alınan yaralı turist Antalya'ya sevk edildi. Şarampole uçan otomobilde ise yaralı olmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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