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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.06.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı!

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Antalya'da tüm zamanların rekoru kırıldı!

ANTALYA'ya 8 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 85 bin 205 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı. Öte yandan bayram tatilinin sona ermesine rağmen Kuzey Ege sahillerinde de yoğunluğun devam ettiği öğrenildi.

Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

MAVİ BONCUKLU PAYLAŞIM

Antalya turizmi, 8 Haziran'da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı mavi boncuklu paylaşımda, 8 Haziran Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 85 bin 205 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı.

İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak'tan 8 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 870 bin 211 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yaşandı. 1- 8 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 570 bin 422 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

Antalyada tüm zamanların rekoru kırıldı
BAYRAM BİTTİ ANCAK KUZEY EGE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi sahillerinde, Ramazan Bayramı'nın bitmesine rağmen tatilci yoğunluğu devam ediyor. Mavi bayraklı plajlar yurdun dört bir yanından gelen tatilcilerle doldu.

Kuzey Ege’nin Mavi Bayraklı Ören Plajı, yurdun farklı bölgelerinden gelen tatilcilerle doldu. Yoğunluğun devam etmesi esnafı da sevindirdi. Kütahya’dan gelen tatilci Ahmet Bayır, "Daha önceleri de geldiğimiz için tercih ettiğim yer Ören oldu. Burhaniye- Ören, mavisi, yeşili ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edilebilecek bir yer" dedi.

Gümüşhane’den gelen Recep Aktaş da, "Ege sahili çok güzel bir yer. Senede bir defa geliyoruz. Güzel bir yer. Kumu güzel, denizi güzel. Biraz serin. Nezih bir yer yani. İnsanların dinlenip tatil yapabileceği bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Burhaniyeli Ahmet Nedim Hergül ise, "Mavi bayrağıyla mavi deniziyle tertemiz sularıyla Kuzey Ege, yoğunlaşmaya ve bir turizm şehri olmaya başladı. Arkamızda Kazdağları, karşımızda Madra Dağları, masmavi bir deniz. Biz daha ne isteriz. Sizleri de Burhaniye’ye bekleriz" diye konuştu.

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, "Kuzey Ege’nin en güzel yerindeyiz. Mavi ile yeşilin kesiştiği noktada, güzel bir bayram sezonu geçirdik. Mavi bayrağımızın sayesinde ümit ediyorum ki çok çok daha güzel insanlarımızı ağırlayacağız. Bu denizimizi, yeşilimizi inşallah muhafaza ederiz" dedi.

Antalyada tüm zamanların rekoru kırıldı



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