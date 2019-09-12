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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.09.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Antalya'da trajikomik olay! "Mehmet değilmiş" deyip okeye dönmeye devam ettiler

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Antalya'da trajikomik olay! "Mehmet değilmiş" deyip okeye dönmeye devam ettiler

Antalya’da bir kişi, boşanma davası açan eşine mesaj atıp iple intihar girişiminde bulundu. Kahvede okey oynayan mahalle sakinleri intihara teşebbüs eden kişinin arkadaşları olduğunu zannedince büyük panik yaşadı. Ambulansın kapısını açıp bakan arkadaşları, "Mehmet değilmiş" deyip oyunlarının başına döndü

Olay Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde çalışan kadın ailevi nedenlerden dolayı arasında sorun bulunan eşine boşanma davası açtı.

İNTİHAR MESAJI ATTI

Tüm çabalarına rağmen eşini barışmaya ikna edemeyen koca, girdiği bunalım sonucu yakınlarına intihar mesajı atıp, kendisini yatak odasında iple asmaya çalıştı. Mesajın polise bildirilmesiyle eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ve kocanın yakınları balkondan eve girdi. İpten indirilen kocaya hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Antalyada trajikomik olay Mehmet değilmiş deyip okeye dönmeye devam ettiler

ARKADAŞLARI OLMADIĞINI GÖRÜNCE OKEYE DÖNDÜLER

Bu sırada, yakında bir kahvehanede okey oynayan mahalle sakinleri merakla olay yerine geldi. Arkadaşlarının intihar ettiğini düşünen mahalleli ambulansın kapısını dahi açıp içeri baktı. 'Mehmet değilmiş' diyen mahalleli, daha sonra kahvehanedeki oyunlarına geri döndü.

Antalyada trajikomik olay Mehmet değilmiş deyip okeye dönmeye devam ettiler

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