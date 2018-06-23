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    Antalya'da TIR dehşeti... 6 aracı önüne katıp sürükleyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

    İHA
    23.06.2018 - 07:16 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Alanya ilçesinde hızını alamayan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Önüne kattığı 6 aracı sürükleyip savuran TIR, 50 metre sonra durabildi. Araçların hurdaya döndüğü olayda şans eseri ölen olmadı. Yaralanan 6 kişi ayakta tedavi edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sebebiyle karayolu bir süre trafiğe kapandı.

    Kaza dün akşam saat 22.30 sıralarında Alanya ilçesi Payallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Murat B. idaresindeki 31 AGL 61 plakalı TIR, Alanya-Antalya karayolunun 15. kilometresinde bulunan Payallar Işıklı Kavşağı'nda hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

    Antalyada TIR dehşeti... 6 aracı önüne katıp sürükleyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdiKazada sürücüleri henüz tespit edilemeyen 07 HJJ 58 plakalı otomobil, 07 H 0179 plakalı ticari taksi , 07 RJ 412 plakalı otomobil , 07 UY 519 plakalı otomobil, 07 H 0529 plakalı ticari taksi ile 07 UY 519 plakalı otomobil hurdaya döndü.

    Antalyada TIR dehşeti... 6 aracı önüne katıp sürükleyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdiÖlen ve ağır yaralananın olmadığı kazada hafif yaralanan 3'ü sürücü 6 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edilip kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

    Antalyada TIR dehşeti... 6 aracı önüne katıp sürükleyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdiKaza sebebiyle Alanya-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Hasan Murat B. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Antalyada TIR dehşeti... 6 aracı önüne katıp sürükleyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

    Antalyada TIR dehşeti... 6 aracı önüne katıp sürükleyen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

    Etiketler: son dakika , haberler
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