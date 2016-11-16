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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.11.2016 - 22:25, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Antalya'da 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı ele geçirildi

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Son dakika haberi: Antalya'da 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı ele geçirildi

Antalya'da polis ekipleriyle 2 terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist ölü, 1 terörist de ağır yaralı olarak ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da önceki gün Uzman Çavuş Fazıl Doğru Öz'ün Çakırlar mevkiinde rutin kontrol sırasında açılan ateş sonucu şehit edilmesinin ardından Çakırlar ve Altınyaka mevkiinde bulunan dağlık alanda, operasyon çalışmalarını arttıran polis ekipleri, akşam saatlerinde 'dur’ ihtarına uymayan 2 teröristle silahlı çatışmaya girdi. Bölgeye, Terörle Mücadele ve özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çok sayıda operasyon timi sevk edildi.

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  • Antalyada teröristlerle çatışma çıktı
  • Antalyada teröristlerle çatışma çıktı
  • Antalyada teröristlerle çatışma çıktı
  • Antalyada teröristlerle çatışma çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'da önceki gün bir uzman çavuşun şehit olduğu bölgeye yakın noktada, iki terörist ile sıcak temas sağlandı. Polis ekipleri bölgeyi kuşattı. Hurma Mahallesi'nin ara sokaklarına kaçan teröristlerle çatışmaya girildi. Antalya'dan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Teröristlerle yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre bir terörist ölü ele geçirildi. Öte yandan, Antalya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu tarafından Konyaaltı İlçesi’nde polis ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde polis ekipleriyle 2 kişi olduğu kesinlik kazanan teröristler arasında çıkan çatışmanın ardından başlatılan operasyonda bir terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi.

Yaralı terörist, terör timleri tarafından otomobille hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bölgede polis ekiplerin operasyon ve incelemeleri sürüyor. 

EKMEK ALMAYA GİDERKEN SİVİL EKİPLER FARK ETTİ

Olayla ilgili bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 2 teröristin Konyaaltı İlçesi’nde saklandıkları dağlık alandan ekmek almak için Hurma Mahallesi’ne geldikleri belirlendi.

Teröristleri yolda yürürken fark eden sivil istihbarat ekipleri, ’dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine teröristlerden biri üzerindeki el bombasını, ekiplere atmak istedi. Ancak bombanın düşmesi üzerine teröristler farklı yönlere kaçtı.

Bir terörist Hurma Mahallesi 254 Sokak’ta vurularak yaralı ele getirilirken, diğeri 260 Sokak’ta 2 katlı müstakil evin bahçesine saklandı. Takviye ekiplerin olay yerine gelerek bölgeyi ablukaya alması üzerine kaçamayacağını anlayan terörist, üzerindeki el bombasını patlatması sonucu ölü ele geçirildi. Her iki teröristin erkek olduğu kaydedildi.  

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Antalya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu tarafından Konyaaltı İlçesi’nde polis ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Konuya ilişkin Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14 Kasım 2016 pazartesi günü yaşanan mevhum terör saldırısının devamı niteliğinde 16 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Konyaaltı Hurma Mahallesi’nde terör unsurlarıyla güvenlik güçleri arasında temas sağlanmış olup, bu kapsamda terör unsurlarıyla faaliyet devam ettirilmektedir.

Söz konusu terör olayına istinaden ilgili makamlarca gerekli soruşturmanın başlatıldığı ve hala soruşturmanın devam ettiği; olayın hemen akabinde olaya ilişkin görsel ve yazılı medya, internet ve sosyal medyada haberler yapıldığının görüldüğü, bu durumun kamu düzenini ve güvenliğini bozduğu, ayrıca olaya ilişkin TCK 302 maddesi uyarınca başlatılan soruşturmanın selametini tehlikeye düşürdüğü anlaşılmakta olup; 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11’inci maddesinin f bendi; "Söz, yazı, resim, film, plak ve ses görüntü bantlarının (kayıt) ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak" hükmü gereğince kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak; suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı- görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve bu içerikteki yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir."

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