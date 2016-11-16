Son dakika haberi: Antalya'da 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı ele geçirildi
Antalya'da polis ekipleriyle 2 terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist ölü, 1 terörist de ağır yaralı olarak ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da önceki gün Uzman Çavuş Fazıl Doğru Öz'ün Çakırlar mevkiinde rutin kontrol sırasında açılan ateş sonucu şehit edilmesinin ardından Çakırlar ve Altınyaka mevkiinde bulunan dağlık alanda, operasyon çalışmalarını arttıran polis ekipleri, akşam saatlerinde 'dur’ ihtarına uymayan 2 teröristle silahlı çatışmaya girdi. Bölgeye, Terörle Mücadele ve özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çok sayıda operasyon timi sevk edildi.
Antalya'da önceki gün bir uzman çavuşun şehit olduğu bölgeye yakın noktada, iki terörist ile sıcak temas sağlandı. Polis ekipleri bölgeyi kuşattı. Hurma Mahallesi'nin ara sokaklarına kaçan teröristlerle çatışmaya girildi. Antalya'dan son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Teröristlerle yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre bir terörist ölü ele geçirildi. Öte yandan, Antalya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu tarafından Konyaaltı İlçesi’nde polis ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin yayın yasağı getirildi.
Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde polis ekipleriyle 2 kişi olduğu kesinlik kazanan teröristler arasında çıkan çatışmanın ardından başlatılan operasyonda bir terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi.
Yaralı terörist, terör timleri tarafından otomobille hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bölgede polis ekiplerin operasyon ve incelemeleri sürüyor.
EKMEK ALMAYA GİDERKEN SİVİL EKİPLER FARK ETTİ
Olayla ilgili bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. 2 teröristin Konyaaltı İlçesi’nde saklandıkları dağlık alandan ekmek almak için Hurma Mahallesi’ne geldikleri belirlendi.
Teröristleri yolda yürürken fark eden sivil istihbarat ekipleri, ’dur’ ihtarında bulundu. Bunun üzerine teröristlerden biri üzerindeki el bombasını, ekiplere atmak istedi. Ancak bombanın düşmesi üzerine teröristler farklı yönlere kaçtı.
Bir terörist Hurma Mahallesi 254 Sokak’ta vurularak yaralı ele getirilirken, diğeri 260 Sokak’ta 2 katlı müstakil evin bahçesine saklandı. Takviye ekiplerin olay yerine gelerek bölgeyi ablukaya alması üzerine kaçamayacağını anlayan terörist, üzerindeki el bombasını patlatması sonucu ölü ele geçirildi. Her iki teröristin erkek olduğu kaydedildi.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Antalya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu tarafından Konyaaltı İlçesi’nde polis ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin yayın yasağı getirildi.
Konuya ilişkin Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"14 Kasım 2016 pazartesi günü yaşanan mevhum terör saldırısının devamı niteliğinde 16 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Konyaaltı Hurma Mahallesi’nde terör unsurlarıyla güvenlik güçleri arasında temas sağlanmış olup, bu kapsamda terör unsurlarıyla faaliyet devam ettirilmektedir.
Söz konusu terör olayına istinaden ilgili makamlarca gerekli soruşturmanın başlatıldığı ve hala soruşturmanın devam ettiği; olayın hemen akabinde olaya ilişkin görsel ve yazılı medya, internet ve sosyal medyada haberler yapıldığının görüldüğü, bu durumun kamu düzenini ve güvenliğini bozduğu, ayrıca olaya ilişkin TCK 302 maddesi uyarınca başlatılan soruşturmanın selametini tehlikeye düşürdüğü anlaşılmakta olup; 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11’inci maddesinin f bendi; "Söz, yazı, resim, film, plak ve ses görüntü bantlarının (kayıt) ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak" hükmü gereğince kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak; suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı- görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve bu içerikteki yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle