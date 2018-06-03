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    Antalya'da sürat teknesi battı: 9 ölü

    Ahmet ACAR- Levent YENİGÜN/DEMRE (Antalya), (DHA)
    03.06.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi battı. Olayda, 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1’i kadın 5 kişi de kurtarıldı.

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    • Antalyada facia
    • Antalyada facia
    • Antalyada facia

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22’de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası’nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

    9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

    Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, havadan yapılan incelemede tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından da 1 erkek kurtarıldı.

    Yapılan araştırmalar sonucunda 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin ise sudan cansız bedenleri çıkarıldı. Kaçaklar Kekova’ya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi.

    Kurtarılan kaçakların teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

    Antalya'da sürat teknesi battı: 9 ölüAntalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 9 göçmen hayatını kaybetti.
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    Etiketler: Tekne , gündem
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