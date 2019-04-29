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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yücel BULUT/DHA
29.04.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Antalya'da şoke eden olay! İç organları dışarıda doğdu ve...

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Antalya'da şoke eden olay! İç organları dışarıda doğdu ve...

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iç organları vücudunun dışında olan oğlak, sezaryenle alındı. Başı ve bacakları gelişen, dünyaya geldiğinde kalbi çalışan oğlak bir süre sonra öldü. Veteriner Ali Tarık Tepe, meslek hayatında ikinci kez karşılaştığı vakanın 'Schistosoma reflexum' olduğunu söyledi.

Gazipaşa'da veteriner Ali Tarık Tepe, gebe keçi için Aydıncık Mahallesi'ne gitti. Normal yöntemlerle mümkün olmayan doğum sezaryenle gerçekleştirildiğinde, eşine az rastlanır bir durum ortaya çıktı. Baş kısmıyla ön ve arka bacakları gelişen oğlak, göğüs kısmı oluşmadığı için iç organları dışarıda olacak şekilde keçinin karnından alındı. Doğduğunda kalbi çalışan ve yaşam belirtisi gösteren oğlak, bir süre sonra öldü. Oğlağın iç organlarının dışarıda olduğunu görenler şaşkınlık yaşadı.

Veteriner Ali Tarık Tepe, Aydıncık Mahallesi'nde oturan Halil Doğan'ın gebe keçi için kendisini çağırdığını söyleyerek, "Keçi olduğu için rahat doğumunu yaptırmak mümkün değildi. Çünkü 4 ayağı birden dışarıya geliyordu. Onu reddetmek istedim ama mümkün olmadığı için operasyona karar verdik. Sezaryen operasyonu yaptık. Açınca gördüm ki hayvanın organları dışarıda. Buna 'anomali' deriz. Tıbbi olarak da 'Schistosoma reflexum.' Kan yakınlığı, fetal dönemde yani yavrunun gelişimi döneminde annede ve yavruda meydana gelen hastalıklar, beslenme bozuklukları ve çevresel faktörler yüzünden meydana gelebilir. Çok nadir görülen vakalardan birisidir. Bu, bütün canlılarda olabilir. Sığırlarda, koyunlarda, keçilerde, kedilerde, köpeklerde hatta insanlarda. Doğumu güçtür, kesinlikle sezaryenle alınır. Şu anda anne gayet sağlıklı. Yavru doğduğu esnada kalbi atıyordu ve organları yaşar vaziyetteydi. Belli bir süre sonra organlar dış ortamda olduğu için kurur ve yavru ölür. Onun yaşaması mümkün değildi. Anne sağlıklı, kontrolünü de yaptım" dedi.

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