Antalya'da sahur saat kaçta? İl İl sahur saatleri
Antalya sahur saatleri, il merkezi ve ilçelerde ikamet eden birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Turizm cenneti Antalya'da sahur saatleri, gecenin ilerleyen saatlerine doğru sorgulanmaya başlandı. Peki, Antalya'da sahur saat kaçta idrak edilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Antalya sahur saatleri, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya başlandı. Peki, Antalya'da sahur saat kaçta idrak edilecek? İşte, Antalya sahur saatleri ve detaylı bilgiler
ANTALYA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?
Antalya'da 7 Mayıs gecesi sahur saat 04:18'de gerçekleşecek. İlk 5 günün iftar, sahur ve teravih vakitlerini aşağıdaki tablodan görüntüleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06 Mayıs
|04:20
|19:56
|21:22*
|2
|07 Mayıs
|04:18
|19:57
|21:23
|3
|08 Mayıs
|04:17
|19:58
|21:24
|4
|09 Mayıs
|04:16
|19:59
|21:26
|5
|10 Mayıs
|04:14
|20:00
|21:27
Antalya’da Geleneksel Ramazan eğlenceleri ile farklı kültürlerin tanıtılacağı, hemşehri gecelerinin bir araya geleceği programlarda Ferhat GÖÇER, Betül DEMİR, Emre KAYA ve ZAKKUM gibi ünlü sanatçılar da Karaalioğlu Parkı'nda Ramazan Etkinlikleri sahnesinde halkla buluşacak.
Diğer illerin sahur saatleri için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız
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