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Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2020 - 16:39,Son Güncelleme:/

Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu

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Antalya'da sahilde kadın cesedi bulundu

Antalya Konyaaltı sahili açıklarında yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kadın cesedi bulundu.

Konyaaltı Sahili açıklarında saat 12.30 sıralarında 25 - 30 yaşlarında kadın cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan ceset kıyıya getirildi. Gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Antalya Adlı Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yabancı uyruklu kadına ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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