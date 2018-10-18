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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
18.10.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

Antalya'da pırlantacının sır ölümü

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Antalya'da pırlantacının sır ölümü

Antalya’da pırlanta işi yapan ve 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle intihar ettiği düşünülen bir şahsın cansız bedeni, falezlerin uç kısmında bulundu. Yapılan incelemede bir bardak içerisinde henüz içerisinde ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı tespit edilirken, şahsın cebinden de 2 sayfalık mektup çıktı.

Olay, saat 17.30 sularında Fener Mahallesi’nde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlerin kenarında bulunan parkta gezintiye çıkan bir vatandaş kayalıkların uç kısmında bir şahsın yüzüstü bir şekilde hareketsiz olarak yattığını fark etti. Vatandaşın 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalyada pırlantacının sır ölümü

CEBİNDEN 2 SAYFALIK MEKTUP ÇIKTI

Olay yerine gelen Antalya Emniyetine bağlı ekiplerin incelemesi sonucu Şahsın isminin Mehmet Nalbant (60) olduğu belirlendi. Şahsın üzerinden ayrıca 2 sayfalık bir de mektup çıktı. Mektupta, Mehmet Nalbant’ın pırlanta işi yaptığı ve piyasaya borçları olduğu ancak 800 bin dolar alacağı olmasına rağmen alacaklarını tahsil edemediği ve bu yüzden intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

Antalyada pırlantacının sır ölümü

"HER ŞEY TELEFONUMUN WHATSAPP YAZIŞMALARINDA VAR"

“Ailem ve arkadaşlarım sizden çok özür diliyorum” diye başladığı mektubunda Nalbant’ın ayrıca, 100 dönümlük arazisi olduğunu belirterek “Pırlanta toptancısının İsrail Mafyasında, yurt dışında güçlü kontakları var. Tehditle arazilerim elimden alındı. Bugün arazilerin değeri 8-9 milyon civarında. Borcumun 3 katı da alacağım var. Telefonda, whatsapp yazışmalarımda her şey var” dediği ileri sürüldü.

Cinayet şüphesi üzerinde de duran polis, mektup ve bardaktaki sıvıyı incelemek üzere çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Nalbant’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Borçlarını tahsil edemeyen pırlanta toptancısının sır ölümüAntalya’da pırlanta işi yapan ve 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle intihar ettiği düşünülen bir şahsın cansız bedeni, falezlerin uç kısmında bulundu. Yapılan incelemede bir bardak içerisinde henüz içerisinde ne olduğu belirlenemeyen bir sıvı tespit edilirken, şahsın cebinden de 2 sayfalık mektup çıktı.
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