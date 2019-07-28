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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı DURAN/DHA
28.07.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Antalya'da ele geçti! Mide bulandıran görüntü...

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde 'merdiven altı' diye tabir edilen ve kötü koşullarda midye dolma üretimi yapan adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, sağlıksız olduğu tespit edilen 1 ton 180 kilo midye dolmaya el konuldu.

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  • Antalyada, sağlıksız 1 ton 180 kilo midye dolmaya el konuldu
  • Antalyada, sağlıksız 1 ton 180 kilo midye dolmaya el konuldu
  • Antalyada, sağlıksız 1 ton 180 kilo midye dolmaya el konuldu
  • Antalyada, sağlıksız 1 ton 180 kilo midye dolmaya el konuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapan, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Halkın sağlığıyla oynayan midyecilerin evlerde ürettiği midye dolmalarını, eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallar içerisinde bozuk buzdolaplarında sakladığı görüldü. Sıcak hava ve kötü koşullar nedeniyle yosunlaşan ve kurtlanan midyelerin pis koku yaydığı belirlendi. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti.

KURTLANMIŞ MİDYELERE EL KONULDU

Zabıta ekipleri, 1 ton 180 kilo midyeye imha edilmek üzere el koydu. Baskında midye dolma yapımında kullanılan 1 merdaneli çamaşır makinesi, 4 buzdolabı ve birçok malzemeye el konuldu. Aramalara zorluk çıkaran kişiler emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere ise cezai işlem uyguladı.

ALO 153 İHBAR HATTI

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Zabıta ekipleri, vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyarırken, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

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