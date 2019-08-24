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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.08.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Antalya'da ortalık karıştı! Turistler ile birbirlerine girdiler

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Antalya'da ortalık karıştı! Turistler ile birbirlerine girdiler

Antalya'nın turistik ilçesi Alanya'da, 2'si kadın 3 Rus turist ile Türk gencin kavga ettiği anlar, sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Adının 'İsmail' olduğu belirtilen gencin, yayında kavgayı gören 2 arkadaşı da olay yerine gelip, kavgaya karıştı.

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  • Antalyada ortalık karıştı
  • Antalyada ortalık karıştı
  • Antalyada ortalık karıştı
  • Antalyada ortalık karıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, salı günü, Alanya sahilinde, araç trafiğine kapalı yolda meydana geldi. Motosikletiyle bekleyen ve adının 'İsmail' olduğu belirtilen genç, yolda yürüyen Rus erkek turiste, İngilizce olarak "Gel gel sen, gel buraya. Sizinle konuşacağım" diye seslendi.

Bunun üzerine yanına gelen Rus turist, gençle tartışmaya başladı. Rus turist, tartışmanın büyümesiyle motosikleti rüzgarlığından tutup, devirdi. Bunun üzerine İsmail adlı genç, koşarak, Rus turiste tekme attı sonra da yumrukladı.

CANLI YAYIN YAPTI

Olayı gören gencin arkadaşı, kavgayı ayırmaya çalışırken, diğer arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı İsmail adlı genç, uzun süre Rus turiste küfretti.

Arkadaşının yardımıyla motosikleti yerden kaldıran genç, yanına gelen turiste yeniden saldırdı. Rus turist de motosikleti tekrar devirip, yanından uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine İsmail adlı genç, uzaklaşan turiste tekme ve yumruk attı.

Çevredekiler ve arkadaşları araya girip, kavgayı önlemeye çalışırken, Rus turist de aynı saldırıyla gence karşılık verdi. Küfürleşen taraflar, çevredekilerin çabasına rağmen bir türlü sakinleşmedi.

RUS KADINLAR DA TEKME ATTI

Bir süre sonra Rus turistin 2 kadın arkadaşı da gelerek, kavgaya dahil oldu. Kadınlardan biri, İsmail adlı gence saldırıp, tekme attı. Dengesini kaybedince yere düşen kadın, genci de itip, düşürdü.

KAVGAYI CANLI YAYINDA GÖRÜP GELDİLER

Bu sırada kavganın olduğu yolun altındaki plajda oturan gencin 2 arkadaşı da canlı yayında kavgayı görünce olay yerine geldi. Önce kavgayı ayırmayan çalışan 2 kişi, daha sonra Rus turistleri dövmeye başladı. Kadın turistin saçından tutup çeken gençler, yere düşürdü.

POLİSTEN MÜDAHALE 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bir süre sonra olay yerine gelen polis ve bekçiler, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Yaklaşık 10 dakika süren ve tamamı sosyal medyada canlı yayınlanan kavgaya karışan taraflar, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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