Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Antalya’da orman yangını uyarısı

    Antalya’da orman yangını uyarısı

    İHA
    05.07.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    Antalya Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, nem oranının yüzde 10’a kadar düştüğü kentte vatandaşları, orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

    Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, orman yangınlarında en hassas döneme girdiklerini belirterek, bu konuda vatandaşları çok dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yılmaz, bu sezon için şu ana kadar meydana gelen küçük çaplı orman yangınlarını önlediklerini ancak iklim şartlarının elverişsizliği nedeniyle bugünden itibaren yapılan en küçük hatanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

    Özellikle Kumluca ve çevresinin orman yangınları konusunda hassas bir bölge olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Geçmişte yaşadığımız büyük yangınlara, nemsiz ve rüzgarlı hava neden olmuştur. Aynı havayı yine yaşıyoruz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. En küçük hata telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.

    Yangın meydana geldiği zaman sadece ormanı yakmadığını, tarım alanları, evler, evcil ve yaban hayvanları olmak üzere her çeşit canlının yok olmasına neden olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Yangına hassas alanlarda piknik ateşi yakmayalım. Deniz sahilinde ve yangın tehlikesi taşımayan veya belediyemiz tarafından belirlenmiş, önlem alınmış alanlarda piknik ateşine izin veriyoruz. Sadece 2 ay tedbirli ve dikkatli olalım yeter" ifadelerini kaydetti.

    Etiketler: Antalya , orman yangını , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri