Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.
Gebece Mahallesi yakınında bulunan Gülen Dağı'ndaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 3 arozöz, su tankeri ve 15 orman işçisiyle müdahale etti.
Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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