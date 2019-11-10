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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turgay İPEK/DHA
10.11.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile toprağa böyle verildi!

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Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile toprağa böyle verildi!

ANTALYA'da siyanür zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar'ın (5) cenazeleri, memleketleri Erzurum’da toprağa verildi. Cenazeler, kepçe ile açılan 6 metre derinlikteki tek çukura yan yana özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından yerleştirildi. Mezarlığa kimse alınmazken, yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.

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  • Antalyada ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurumda toprağa verildi
  • Antalyada ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurumda toprağa verildi
  • Antalyada ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurumda toprağa verildi
  • Antalyada ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurumda toprağa verildi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın en üst katındaki dairede cansız bedenleri bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek’in cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından özel donanımlı araçla Erzurum'a getirildi. Cenazeler, önce AFAD Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan incelemenin ardından cenazeler geniş güvenlik önemeli altında ailenin defnedileceği merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kırgözeler köyü mezarlığına getirildi. Aileleri ve yakınları tarafından gözyaşları ile karşılanan cenazelerin yanına kimse yaklaştırılmadı.

Geniş güvenlik önlemi alan jandarma, cenazeleri taşıyan aracın etrafına güvenlik şeridi çekti. AFAD ekipleri, yaşamını yitiren Selim ve Sultan çiftinin anne ve babaları ile ikisi erkek 3 din görevlisini de özel kıyafet giydirerek cenaze yıkama aracına aldı. Yıkama işleminin ardından cenazeler, yine araç içerisinde cenaze namazı için saf tutan cemaatin önüne getirildi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bazı ilçe belediye başkanları ile köylüler katıldı. 

Namazın ardından cenazeler, cenaze aracı ile mezarlıkta defnedilecekleri yere götürüldü. Cenazeler özel kıyafetli AFAD ve din görevlileri tarafından kepçe ile açılan 6 metrelik çukura yan yana konularak son yolculuğuna uğurlandı.

Geniş güvenlik önleminin alındığı cenazede yakınları, defin işlemini uzaktan gözyaşları içerisinde izledi.

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi varANTALYA'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.
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