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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.03.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Antalya'da okul önüne 3 boyutlu yaya geçidi

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Antalya'da okul önüne 3 boyutlu yaya geçidi

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına geçti. Uygulama sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayarak hızlarını azaltıyor ve böylece öğrenciler de okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşıyor. Uygulama olarak Meydankavağı Mahallesi Mustafa Asım Cula Ortaokulu için gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin ve yayaların güvenliği için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Üç boyutlu yaya geçidi sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor. Öğrencilerimiz de bu sayede okullarına güvenle ulaşabiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Meydankavağı Mahallemizin en önemli ulaşım akslarından olan 1561 Sokak'ta çalışmalarını tamamladı" dedi.

ÖĞRENCİLER ANLATTI

Okul öğrencilerinden Arda Biçimsever, 3 boyutlu yaya geçidinin 'çukur varmış' algısı yarattığını belirterek, sürücülerin artık yavaşladığını söyledi.

Araç sürücüsü Alparslan Taşkınöz de taşıtların yaya geçidi olmasına rağmen eskiden hiç yavaşlamadığını, 3 boyutlu uygulama sonrasında frene bastıklarını anlattı. Öğrencilerden Kadir Diyar ise yolun karşısına daha rahat geçtiklerini belirterek, "Araçlar ilerden tümsek var gibi görüyor ve yavaşlayarak geliyor" dedi. 7'nci sınıf öğrencisi Rauf Tayfur ise "Yaya geçidi çalışmasını çok beğendik. Geçmekte zorlanıyorduk. Muratpaşa'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

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