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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
08.04.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Antalya’da Muhittin Böcek görevi devraldı

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Antalya’da Muhittin Böcek görevi devraldı

Antalya Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı. CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek, görevini Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin’den devraldı.

CHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, görevini devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, görevi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin’den devraldı. Makamda konuşan Böcek, "Antalya'da demokrasi kazanmıştır" diyerek, "Ben Türel başkanımızdan devralmak isterdim. Belki, il dışı, belki yoğun programları nedeniyle gelememiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi önüne kurulan platformdan ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan kalabalığa hitap etti. 25 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevinin ardından vefa borcunu ödemek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından kendisine görev verildiğini hatırlattı.

Antalyalıların desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini dile getiren Böcek, "Seçim sürecinde de hiç kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte olduk. Antalya’mız 714 bin 264 oyla bizi başkanlığa getirdi. Bizi bağrına bastı teşekkür ediyorum. 5 yıl durmadan koşacağımızı söylemiştik, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Antalya’mızı hep birlikte yöneteceğiz. Bundan sonra oy veren, vermeyen bütün Antalya’nın yanında olacağım" dedi.

"SÖZ VERDİ"

Hangi partiden olursa olsun 19 ilçe başkanına eşit davranacaklarının altını çizen Böcek, "Biz sloganımızda olduğu gibi 'Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız' demiştim. Gün birlik günüdür, beraber olma, barış ve huzur içinde yaşama günüdür. Güzel Antalya’mızı iktidar ve muhalefetiyle kimseyi ötekileştirmeden 5 yıl içinde sizlere hizmet edeceğime namusum üzerine söz veriyorum" diye konuştu.

Bugün itibariyle Bismillah dediğini ifade eden Muhittin Böcek, 913 mahalle ve 19 ilçede çalışmaları hep birlikte yapacaklarını sözlerine ekledi.

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