Antalya'da midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Antalya'ya gelen Göktuğ Aldıkaçtı yönetimindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Midibüsteki yolcuların, özel organizasyon kapsamında futbol maçı yapmak için Manavgat ilçesine gittiği öğrenildi.
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