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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.08.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Antalya’da mahalleyi sokağa döken yangın! 1 hektar kül oldu

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Antalya’da mahalleyi sokağa döken yangın! 1 hektar kül oldu

Antalya’da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan ot ve çalılık yangını, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Evlerini boşaltan vatandaşlar, alevleri söndürmeye çalışan orman ve itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde saat 14.00 sularında evlere yakın bölgedeki ot ve çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, çevredeki ağaçlara sıçrayınca yangın bir anda büyüdü. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Evlerini boşaltan mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar alevlere müdahale etti. Ev ve seraları tehdit eden yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

“YANGIN MAHALLEYİ SARDI"

Yangında bazı vatandaşlar çalışmaları izlerken bir yandan da alevleri cep telefonuyla çekti. Bir kadının görüntüleri çekerken, “Allah’ım mahalleyi sardı yangın. Sen koru yarabbi” sözleri, yaşadıkları korku dolu anları gözler önüne serdi.

Antalya’da mahalleyi sokağa döken yangın 1 hektar kül oldu

Bir başka vatandaş Hüseyin Kılar ise yangına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “5-10 dakika içerisinde çok büyük bir yangın çıktı. Tilkiler vardı onlar da kaçıyordu. İlk biz müdahale ettik. İtfaiyeyi aradık geldiler. Herhangi can ve mal kaybı yok çok şükür” dedi.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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