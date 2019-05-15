Antalya’da korkutan yangın! Çok zor anlar yaşadılar…
ANTALYA'da ahşap tasarım fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 45 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 2 itfaiye eri ve 1 köpek dumandan etkilendi.
Yangın, Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde bulunan ahşap tasarım fabrikasında meydana geldi. Öğle saatlerinde iş yerinden duman çıktığını gören çalışanlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, itfaiye ekibi yangını söndürmek için harekete geçti. Fabrikanın ahşap ürünleri üzerine olması nedeniyle yangın, kısa sürede büyüyüp tüm binayı sardı.
Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye erinden biri ambulansla hastaneye götürülürken, oruç olduğu belirtilen diğer itfaiye eri Alper Hapencioğlu, kafasını suyla yıkayarak kendine gelmeye çalıştı. Bu sırada içeride bulunduğu belirtilen 1 köpek, çalışanlar tarafından fabrikadan çıkartıldı. Dumandan etkilendiği görülen köpeğe ayran ve su içirilerek, bir ağacın gölgesine bağlandı. 45 dakikada kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
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